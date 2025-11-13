Tentativo di traffico di droga nel carcere di Ariano Irpino | arrestata una 66enne

Ariano Irpino (AV), 13 novembre 2025 – Una donna di 66 anni, residente a Castello di Cisterna, è stata arrestata dalla polizia penitenziaria nel carcere di Ariano Irpino con l'accusa di tentativo di traffico di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto durante una visita che la donna avrebbe. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Dietro la guerra al traffico di stupefacenti contro Venezuela e Colombia, il tentativo di fiaccare l’area di influenza russo-cinese nel Continente sudamericano - facebook.com Vai su Facebook

Tentativo di introdurre droga e microtelefoni nel carcere di Ascoli: 21enne denunciata - La vigilanza degli agenti di polizia penitenziaria ha sventato un nuovo tentativo di introdurre materiale illecito all’interno del carcere di Marino del Tronto. Lo riporta lanuovariviera.it

Ascoli, porta in carcere telefonini e cocaina per un detenuto. Bloccata e denunciata una giovane - ASCOLI La prontezza e la professionalità degli agenti di polizia penitenziaria hanno impedito l'introduzione all'interno del carcere di Marino del Tronto di materiale illecito. msn.com scrive

Tentano di portare droga nel carcere di Nisida, sventata la consegna - Sabato presso l’Istituto Penale per Minorenni di Nisida, un’operazione condotta dalla Polizia Penitenziaria, con il prezioso supporto dell’unità cinofila, ... Si legge su internapoli.it