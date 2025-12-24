Una pena di quattro anni Porta la droga in carcere Detenuto condannato

Un detenuto condannato a quattro anni per traffico di droga è stato nuovamente arrestato al rientro in carcere, trovato con diversi ovuli nascosti nello stomaco. La sua libertà, che avrebbe potuto ottenere con pochi mesi di attesa, è stata compromessa da questa condotta. L’episodio evidenzia come la presenza di sostanze illecite all’interno del sistema carcerario rappresenti un problema continuo, richiedendo interventi specifici e mirati.

Per ottenere la completa libertà sarebbero bastati pochi mesi d’attesa. Invece, si è fatto beccare con diversi ovuli di droga nello stomaco, di rientro in carcere dopo un permesso. Risultato? Una condanna a quattro anni di reclusione che rischia di allontanare oltremodo l’uscita dal carcere. I fatti si erano consumati solo qualche mese fa, mentre è di ieri l’epilogo processuale, con la sentenza letta dal giudice per le indagini preliminari Marinella Acerbi al termine del rito abbreviato scelto dall’imputato, un quarantenne italiano. L’episodio incriminato si è consumato la scorsa estate, quando l’uomo, di ritorno al carcere di Villa Andreino dopo un permesso, sottoposto a un controllo di routine viene trovato con nove ovuli contenenti cocaina e marijuana nascosti negli indumenti intimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una pena di quattro anni. Porta la droga in carcere. Detenuto condannato Leggi anche: Milano, detenuto evade dal carcere di Opera: scontava una pena con termine nel 2048 Leggi anche: Ucciso a caccia a 24 anni. Piero Fabbri condannato a quattro anni di carcere Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Una pena di quattro anni. Porta la droga in carcere. Detenuto condannato; Leonardo Caffo, dimezzata in appello la pena: 2 anni per maltrattamenti alla ex; Tradimenti, gelosie e minacce: «Io ti metto sotto terra, finisce male per te e per la tua famiglia». Poi le botte davanti al Tennis...; Detenuti a fine pena volontari in alloggi sociali: Ma senza proroga rischiano il rientro in carcere. Una pena di quattro anni. Porta la droga in carcere. Detenuto condannato - La sentenza del giudice per le indagini preliminari al termine del rito abbreviato. lanazione.it

Botte fuori dal night di Martinsicuro: non è stato tentato omicidio, pena ridotta per il sambenedettese Valerio Nobili - MARTINSICURO Pena ridotta a quattro anni di reclusione per il reato di lesioni gravi dal tribunale di L'Aquila e non per quello di tentato omicidio come aveva chiesto il giudice per ... msn.com

Caffo, maltrattamenti nei confronti della ex: pena ridotta a due anni in appello - Il filosofo Leonardo Caffo: "Accordo per il bene di mia figlia, la stampa mi ha massacrato" ... affaritaliani.it

Quattro anni e sei mesi la pena per l'uomo che aveva accoltellato la vicina di casa - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.