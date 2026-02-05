dritto e rovescio del debbio tra sicurezza e olimpiadi

Questa sera Paolo Del Debbio torna con un nuovo episodio di Dritto e Rovescio su Rete 4. Il conduttore affronta ancora una volta temi caldi come sicurezza e Olimpiadi, invitando ospiti e analisti a discutere di questioni che dividono l’Italia. La puntata si annuncia ricca di spunti e confronti diretti, come ormai da tradizione del programma.

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 5 febbraio, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 5 febbraio 2026. Al centro della puntata, un ampio talk dedicato all’approvazione del decreto sicurezza, con particolare attenzione alla tutela delle forze dell’ordine e alla gestione dell’immigrazione. Un blocco sarà poi dedicato alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con un focus sull’impatto economico dell’evento, tra opportunità, investimenti e criticità per il territorio. Infine, si tornerà sulla storia di Paolo Mendico, il ragazzo che si è tolto la vita dopo essere stato vittima di bullismo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Paolo Del Debbio torna con una nuova puntata di Dritto e Rovescio, il talk show di Rete 4 dedicato all’attualità.

