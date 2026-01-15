Dritto e Rovescio Del Debbio tra crisi in Iran e la strage di Crans-Montana

Paolo Del Debbio torna con una nuova puntata di Dritto e Rovescio, il talk show di Rete 4 dedicato all’attualità. Questa sera si discuterà delle recenti crisi in Iran e della strage di Crans-Montana, offrendo un’analisi approfondita degli eventi più significativi della settimana. Un appuntamento per rimanere informati con un approccio chiaro e puntuale.

Paolo Del Debbio torna, come ogni giovedì, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 15 gennaio 2026. Al centro della puntata, il racconto in diretta della crisi iraniana, con l’attenzione puntata sull’attesa per l’intervento di ‘soccorso’ americano annunciato da Donald Trump. Ampio approfondimento sarà poi dedicato alla tragedia di Crans-Montana, con testimonianze esclusive, documenti e gli ultimi sviluppi dell’inchiesta, tra punti ancora oscuri e nuove piste investigative. Infine, spazio al tema della sicurezza, dopo l’annuncio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul 2026 come anno della sicurezza: si entrerà nel merito del provvedimento atteso, analizzandone le possibili conseguenze sulla gestione degli irregolari e sul contrasto alle baby gang, tra prevenzione, repressione e impatto sociale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

