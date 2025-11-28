Crolla il solaio di un' abitazione a Sant' Eusanio del Sangro | quattro persone ferite tra cui una bambina

Quattro persone, fra cui due minorenni, sono rimaste ferite nella notte dopo il crollo del solaio di un’abitazione a Sant’Eusanio del Sangro.Il crollo è avvenuto poco prima dell’1,30 in largo del Mercato, in uno stabile di proprietà del Comune.Le quattro occupanti: due donne di 40 e 49 anni, una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

