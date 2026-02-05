Dove giocherà Duran dopo l' addio al Fenerbahce | la Juventus è in pole

La Juventus si fa avanti per Duran, il centravanti colombiano che si è appena liberato dal Fenerbahce. Dopo aver lasciato la Turchia, l’attaccante potrebbe trasferirsi in Russia, sorprendendo chi sognava un suo approdo in Italia o in altri campionati. La trattativa è ancora in salita, ma i bianconeri sono in corsa e puntano forte su questa operazione.

un nuovo capitolo per l'attaccante colombiano prende forma con una mossa imprevista che lo conduce in russia, lontano dalle ipotesi iniziali di mercato. la destinazione è lo zenit di san pietroburgo, dove durán potrà affrontare una sfida in un contesto diverso dal precedente, con l'obiettivo di trovare continuità e protagonismo in una lega competitiva. secondo fonti di mercato internazionali, la trattativa si è chiusa in tempi rapidi: il giocatore passerà in prestito allo zenit dal fenerbahçe. la notizia è stata veicolata come una svolta inattesa rispetto alle opzioni considerate in precedenza da diverse realtà italiane ed europee.

