Dove Cameron | Un'amica fu uccisa a 9 anni impossibile da superare Al primo incontro con Damiano pensai mi odiasse

Quando incontrò Damiano David, l’attrice americana Dove Cameron pensò subito che lo odiava. Ma prima di quel momento, ha vissuto un dolore che le ha segnato la vita: a soli nove anni, ha visto morire un’amica, un trauma che non è mai riuscita a superare. Ora, in un’intervista, ha raccontato quei ricordi e come il suo passato abbia influenzato il suo modo di approcciarsi alle persone.

Cameron, la prima volta con Damiano David, non è stata come si aspettava.

Damiano David e Dove Cameron hanno annunciato il loro matrimonio, confermando un legame durato circa due anni.

Dove Cameron: «L'omicidio della mia amica d'infanzia a 9 anni è una ferita ancora aperta. Se avessi incontrato Damiano David prima non sarei stata pronta»L’attrice e cantante si è raccontata in un’intervista al podcast Call Her Daddy, in cui ha ripercorso il primo incontro con la star italiana e svelato alcuni momenti dolorosi della propria infanzia ... vanityfair.it

Dove Cameron festeggia il compleanno insieme a Damiano David, con un pigiama partyIl 15 gennaio, Dove Cameron ha spento le candeline, entrando ufficialmente nei 30 anni. Per festeggiare il traguardo, la cantante, attrice e promessa sposa di Damiano David ha organizzato una piccola ... vanityfair.it

