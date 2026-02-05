Cameron, la prima volta con Damiano David, non è stata come si aspettava. La 30enne ha raccontato di averlo incontrato per la prima volta e di aver notato che lui l’ha guardata a malapena. È stata ospite del podcast di Alex Cooper, a pochi giorni dall’uscita della serie 56 Days, in cui recita. La sua testimonianza ha fatto discutere, perché si aspettava un atteggiamento diverso da parte del frontman dei Maneskin.

La data del matrimonio non è stata ancora fissata, ma il fatidico sì è ufficialmente all'orizzonte: Damiano David e Dove Cameron sono più innamorati e affiatati che mai in queste ore la cantante e attrice, tra una manciata giorni su Prime Video con la serie tv 56 Days, ha raccontato un curioso aneddoto sul loro primo incontro, avvenuto in un momento non facilissimo per il cantautore romano. La storia d'amore tra Dove e Damiano è iniziata alla fine del 2023, complice la cerimonia di premiazione dei MTV Video Music Awards di quell'anno, ma il loro primo incontro risale all'anno prima, sempre in occasione dell'evento organizzato da MTV. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gazzetta.it - Dove Cameron, il primo incontro con Damiano David: "Mi ha guardata a malapena"

Dopo Capodanno, i social sono stati invasi da una proposta di matrimonio inaspettata.

È stato confermato ufficialmente: Damiano David e Dove Cameron stanno per sposarsi.

Dove Cameron & Damiano David Are Engaged!

