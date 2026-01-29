Damiano David mi ha detto ‘voglio lavare i piatti con te fare il bucato cucinare Ti voglio con la tua maglietta oversize Vuoi sposarmi?' | lo rivela Dove Cameron

Dopo Capodanno, i social sono stati invasi da una proposta di matrimonio inaspettata. Dove Cameron ha raccontato di aver ricevuto da Damiano David una proposta semplice e diretta: “Vuoi sposarmi?” Lui le ha detto che le vuole lavare i piatti, fare il bucato e cucinare con lei, e che desidera vederla con una maglietta oversize. Una proposta che ha fatto il giro del web, lasciando tutti senza parole.

Subito dopo Capodanno è balzata su tutti i siti e giornali la proposta di matrimonio più sorprendente di inizio anno. Damiano David, cantante solista e frontman dei Maneskin, infatti ha chiesto la mano alla fidanzata Dove Cameron. Un anello con brillocco è stato immortalato dagli scatti poi condivisi sui social. L’attrice e cantante ha raccontato al Tonight Show di Jimmy Fallon, tutti i dettagli della famosa proposta. “Un giorno mi ha detto che l’anello era pronto, – ha detto – sapevo che la proposta sarebbe potuta arrivare da un momento all’altro. L’avevo detto a tutte le mie amiche e nelle mie chat di gruppo: ‘È pazzesco, mi sposerò.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Damiano David, cantante dei Maneskin, ha annunciato il suo fidanzamento con l’attrice Dove Cameron attraverso una foto condivisa sui social.

È stato confermato ufficialmente: Damiano David e Dove Cameron stanno per sposarsi.

