Ora è ufficiale | Damiano David si sposa con Dove Cameron

È stato confermato ufficialmente: Damiano David e Dove Cameron stanno per sposarsi. Dopo settimane di speculazioni, i protagonisti hanno condiviso la notizia, confermando il loro amore e l’imminente matrimonio. La coppia, nota nel mondo dello spettacolo, ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, suscitando interesse per i prossimi passi della loro relazione.

Il rumor circolava già da tempo, ma ad ufficializzare ci hanno pensato i diretti interessati. E ora è vero: Damiano David si sposa con Dove Cameron. La coppia, che stando agli scatti pubblicati sui social, ha passato le festività natalizie insieme in Italia, ha rivelato in un post la lieta notizia. Damiano David si sposa con Dove Cameron: è ufficiale. Una didascalia che non lascia spazio a dubbi: “Sarà un anno fantastico”, ha scritto il cantante. A dare l’ulteriore conferma, come se l’anello in primo piano non bastasse, sono le emoticon, piuttosto eloquenti, di un anello e di un cuore. L’attrice americana 29enne era già stata paparazzata con un anello per le strade di Sidney. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Damiano David si sposa chi è la futura moglie Dove Cameron La foto con l' anello di fidanzamento.

