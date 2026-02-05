doppia valanga sullo stelvio due morti e un ferito

Due valanghe si sono staccate oggi sullo Stelvio, nel comune di Solda, in provincia di Bolzano. Le slavine hanno provocato due morti e un ferito, intervenuti rapidamente i soccorritori. La zona è stata messa in sicurezza, ma la tragedia ha scosso la comunità locale.

(Adnkronos) – Due valanghe oggi, giovedì 5 febbraio, sullo Stelvio nel comune di Solda in provincia di Bolzano. Nella prima due scialpinisti sono rimasti sepolti sotto la neve e sono morti. Un terzo sciatore è stato estratto vivo ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano. Non si sa ancora se la seconda valanga che si è staccata poco dopo abbia coinvolto degli altri sciatori che i soccorritori stanno ancora cercando. Sul posto due elicotteri, le squadre del Soccorso alpino di Tubre, Solda, Trafoi e di Prato allo Stelvio, oltre agli uomini della Guardia di finanza, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa mattina, due scialpinisti sono morti dopo che una valanga si è staccata sopra Solda, in Alto Adige.

Una valanga si è abbattuta questa mattina intorno alle 13.

