Dopo la Polonia, il Marocco si sta affermando come nuovo mercato per il carro sudcoreano K2 Black Panther. Questo modello di veicolo militare, apprezzato per le sue capacità tecniche, sta ampliando la sua presenza nelle aree strategiche, contribuendo all'internazionalizzazione dell’export sudcoreano nel settore armamenti. La diffusione del K2 testimonia l’interesse crescente per tecnologie avanzate nel campo della difesa nei paesi caldi e in via di sviluppo.

La Polonia si sta consolidando sul piano militare con una crescente flotta di carri armati sudcoreani K2 Black Panther per le sue forze di terra. E ora il corazzato prodotto da Hyundai Rotem (divisione della casa automobilistica omonima che si occupa di settori che vanno dal ferroviario al militare) sta per conquistare un altro mercato critico: il Marocco. Rabat, secondo diverse fonti della stampa specializzata, sta valutando l’acquisto di 400 unità del K2 Black Panther per sostituire i vecchi carri T-72 di fabbricazione sovietica trasferiti in larga parte negli ultimi anni all’Ucraina per aiutarla a difendersi dall’invasione russa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dopo la Polonia, il Marocco: il carro K2 sudcoreano vola nell’export nelle aree calde

