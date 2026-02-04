L' Ungheria condanna a 8 anni di carcere l' attivista Maja T | era accusata degli stessi reati di Ilaria Salis

Un tribunale di Budapest ha condannato a otto anni di carcere l’attivista antifascista tedesca Maja T. La decisione arriva dopo un processo in cui l’accusano degli stessi reati di Ilaria Salis. La condanna ha suscitato molte proteste e dubbi sulle modalità della giustizia in Ungheria.

Un tribunale di Budapest ha condannato l'attivista antifascista tedesca Maja T. a otto anni di carcere. La 25enne è stata ritenuta colpevole di aver aggredito alcuni manifestanti di estrema destra durante la Giornata dell'onore, l'11 febbraio del 2023. Il suo processo è molto simile a quello.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Ungheria giustizia

La vicenda di Ilaria Salis torna al centro dell’attenzione dopo la condanna di Maja T.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ungheria giustizia

Argomenti discussi: Cannabis, la Corte UE contro l’Ungheria: Ha violato il principio di leale cooperazione; Finalmente potrò sapere, Maja T. in attesa del verdetto; Cannabis e Onu, la Corte Ue condanna l’Ungheria: violata la leale cooperazione; L’Ungheria ha violato i principi europei: la condanna della Corte di giustizia Ue.

L'Ungheria condanna Maja T. Ora Ilaria Salis sa come sarebbe andata a finireOtto anni di reclusione per l'attivista antifascista, persona non binaria, in quello che era il procedimento parallelo a quello dell'italiana scampata al ... huffingtonpost.it

L'Ungheria condanna a 8 anni di carcere l'attivista Maja T.: era accusata degli stessi reati di Ilaria SalisUn tribunale di Budapest ha giudicato colpevole la 25enne tedesca: avrebbe aggredito alcuni esponenti di estrema destra in occasione della Giornata dell'onore ... europa.today.it

La giustizia ungherese ha condannato l'antifascista Maja T. a otto anni di carcere per violenza. Il processo all'attivista tedesca, è fotocopia di quello a Ilaria Salis. Maja t. è accusata di violenze commesse su nove militanti di estrema destra. #ANSA - facebook.com facebook

Oggi la sentenza per Maja, attivista tedesca detenuta in Ungheria. Ilaria Salis: "Non mi aspetto buone notizie". L'eurodeputata di Avs: "Procedimenti orchestrati dal governo di Orban". #ANSA x.com