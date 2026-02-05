Donazione di organi quanti bresciani sono pronti a dire sì | la lista dei 20 comuni top e flop

In Italia, la donazione di organi dipende molto dalle scelte di ogni persona. A Brescia, alcuni comuni mostrano un elevato numero di cittadini disposti a donare, altri meno. La lista dei 20 comuni con più e meno donatori mette in evidenza come si comportano i bresciani in questa scelta così importante.

La donazione di organi e tessuti in Italia si regge su un sistema complesso, fatto di scelte individuali e percorsi sanitari altamente specializzati. I dati nazionali mostrano che oltre 25 milioni di cittadini hanno espresso una dichiarazione di volontà sulla donazione, un bacino ampio che.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In Italia, più persone si oppongono alla donazione degli organi quando devono rinnovare la carta di identità.

Donazione di organi, quanti bresciani sono pronti a dire sì: la lista dei 20 comuni top e flopI dati sulle dichiarazioni di volontà mostrano un territorio tutt’altro che uniforme, con comuni dove i consensi superano il 90% e altri in cui prevalgono le opposizioni. Dossier ha analizzato oltre m ... bresciatoday.it

Donazione organi. Nei Comuni registrato il 60% dei sì. Feltrin (Cnt): Ancora troppi i ‘no’, dobbiamo convincere i perplessiNel primo trimestre 2025 consensi al 60,3%, 39,7% le opposizioni. Tra le realtà virtuose spicca Verceia (Sondrio), il Comune più generoso d’Italia, mentre Trento è di nuovo prima tra le grandi città. quotidianosanita.it

Numeri in crescita riguardo le opposizioni al consenso per la donazione degli organi, quando in comune si richiede il rinnovo della carta di identità - AUDIO intervista facebook