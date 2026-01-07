Donald Trump vuole comprare la Groenlandia dura risposta della Danimarca

Recenti dichiarazioni hanno riacceso il dibattito sulla possibile vendita della Groenlandia, con il governo statunitense che, sebbene ufficialmente neghi piani di annessione, sembra mantenere l’interesse a trattare l’acquisto dall’amministrazione danese. La questione solleva notevoli questioni geopolitiche e strategiche, evidenziando come le dinamiche tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia continuino a essere un tema di grande attenzione internazionale.

Gli Stati Uniti vogliono la Groenlandia, a qualsiasi costo. Mentre Trump nega ufficialmente piani di annessione, il segretario di Stato Marco Rubio ha rivelato ai legislatori statunitensi che l’obiettivo rimane l’acquisto dell’isola artica dalla Danimarca. Un’opzione che, pur presentata come pacifica, non esclude il ricorso alla forza militare, come affermato dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Ma perché questa remota isola di ghiaccio è diventata il centro di una potenziale crisi transatlantica? L’acquisto della Groenlandia. L’interesse al controllo della Groenlandia non è nuovo, ma raramente è stato così aggressivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Donald Trump vuole comprare la Groenlandia, dura risposta della Danimarca Leggi anche: Trump nomina il governatore della Louisiana inviato speciale per la Groenlandia. La dura risposta della Danimarca Leggi anche: Donald Trump vuole comprare la Groenlandia: «Ma l’opzione militare è sul tavolo» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Groenlandia, perché Trump la vuole: dalle terre rare al mare; Rubio: Trump vuole comprare la Groenlandia, non invaderla; Trump si vuole comprare la Groenlandia; Donald Trump vuole comprare la Groenlandia: «Ma l’opzione militare è sul tavolo». Trump vuole comprare la Groenlandia, ma "l'intervento militare è sempre un'opzione" - La Casa Bianca definisce questa una "priorità di sicurezza nazionale per gli Stati Uniti ed è fondamentale per scoraggiare i nostri ... huffingtonpost.it

Rubio: Trump vuole comprare la Groenlandia, non invaderla - Il Segretario di Stato americano conferma ai parlamentari americani la serietà delle mire del Presidente, ma sostiene che le minacce militari servono a spingere la Danimarca a trattare e cedere ... ilsole24ore.com

Groenlandia, Rubio: «Trump vuole acquistarla». Ma la Casa Bianca non esclude un intervento militare - I principali leader europei, da Macron a Meloni, da Merz a Starmer, prendono posizione e, dopo la timida reazione dell'Unione europea, respingono le mire degli Stati ... ilmessaggero.it

Trump vuole annettere la Groenlandia? Ecco la risposta di Orsini

