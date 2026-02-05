Don Matteo stasera arriva suor Costanza | anticipazioni

Questa sera torna Don Matteo con una nuova puntata. La novità è l’arrivo di suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi, che entrerà in scena come nuova protagonista. Anche questa volta, il pubblico potrà seguire le indagini del maresciallo Provvedi, con l’aggiunta di un volto noto che darà una ventata di freschezza alla serie.

Nuovo appuntamento questa sera con Don Matteo 15, ci sarà anche una guest star: Valeria Fabrizi, nei panni della zia del maresciallo Provvedi Grande attesa questa sera per la puntata di Don Matteo che vedrà un’incursione speciale: quella di suor Costanza. L’amata Valeria Fabrizi, che ormai da 8 stagioni lavora in Che dio ci aiuti in veste di madre superiora, è pronta a traslocare e fare visita ad un collega, Don Massimo. Oltre alle incursioni della suora rimarrà il focus sui personaggi, in particolare inizierà ad emergere la verità sul maresciallo Provvedi che cerca di nascondere tutto ciò che riguarda la sua vita privata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La puntata di Don Matteo 15 trasmette tensione e suspense.

Questa sera in tv va in onda un nuovo episodio di Don Matteo 15.

