Don Matteo 15 finisce in fin di vita e il sospetto si insinua Ma poi arriva Suor Costanza | anticipazioni

La puntata di Don Matteo 15 trasmette tensione e suspense. Durante la serata di giovedì 29 gennaio, gli spettatori hanno seguito con attenzione l’episodio che si è concluso con il sospetto che il protagonista finisca in fin di vita. La storia si complica, ma poi arriva Suor Costanza a cambiare le carte in tavola. La serie continua a regalare momenti intensi e coinvolgenti.

La puntata di Don Matteo 15, andata in onda giovedì 29 gennaio su Rai 1 in prima serata, si è rivelata un altro grande successo. In effetti, è successo di tutto ai protagonisti della fiction. A cominciare da Natalina in fin di vita, Maria che incontra sua madre, anche se qualcosa è sospetto, il Capitano e Giulia che rischiano di lasciarsi e il Maresciallo Cecchini che invece rischia il divorzio. Per fortuna l'intervento di Don Massimo salva molte situazioni ed è proprio il caso di dire "che Dio ci aiuti", come vedremo nel prossimo episodio di giovedì 5 febbraio quando arriverà Suor Costanza. Don Matteo 15, grande successo di pubblico.

