Domenica al Pavone-Mariani I precedenti con gli abruzzesi | l’anno scorso tre faccia a faccia

Domenica al Pavone-Mariani si gioca il terzo incontro tra il Picchio e il Pineto in questa stagione. La partita inizia alle 17.30 e arriva dopo due sfide già disputate tra le due squadre, entrambe molto attese dai tifosi.

Il Picchio domenica prossima, nel match in programma al Pavone-Mariani con avvio previsto alle 17.30, incontrerà il Pineto per la terza volta nel corso di questa stagione. A questi precedenti si aggiunge poi l’incontro della passata stagione. Nella sfida del 27 ottobre 2024 la formazione allora allenata da Carrera uscì sconfitta per 1-0 (la rete decisiva fu quela realizzata da Bruzzaniti ndr) e finì per incassare il quinto ko consecutivo. In casa degli abruzzesi i tantissimi tifosi bianconeri presenti diedero vita ad una furiosa contestazione che poi proseguì ininterrottamente per i tutti i mesi successivi fino al fatidico passaggio di quote avvenuto al termine del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

