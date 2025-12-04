Ascoli ultime tre sfide dell’anno Lunedì faccia a faccia con il Forlì

L’Ascoli si proietta verso l’ultimo mese dell’anno che consentirà di chiudere il girone d’andata cercando di ottenere il massimo dei punti ancora rimasti in palio. I bianconeri di Tomei, reduci da un novembre decisamente nero in termini di risultati, ma non di prestazioni che invece ci sono sempre state, si apprestano ad affrontare le ultime tre tappe che condurranno al fatidico giro di boa. Il pareggio ottenuto a Pesaro lunedì sera per 1-1 ha consentito a tecnico e squadra di riprendere la marcia smuovendo la classifica dopo la dolorosa battuta d’arresto arrivata nell’ultima gara in casa disputata e persa contro l’Arezzo (0-2). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli, ultime tre sfide dell’anno. Lunedì faccia a faccia con il Forlì

