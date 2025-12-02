Apple Music brucia Spotify sul tempo | il Replay 2025 è qui

(Adnkronos) – La stagione dei bilanci musicali è ufficialmente aperta e Apple ha deciso di giocare d'anticipo rispetto ai competitor storici. Apple Music Replay 2025 è ora disponibile e si presenta con un'integrazione nativa direttamente all'interno dell'applicazione, superando le limitazioni delle iterazioni passate. Il colosso di Cupertino ha arricchito la funzionalità con una densità di . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondisci con queste news

Country Music. “I’m The Problem” di Morgan Wallen è stato l’album più ascoltato globalmente nel 2025 su Apple Music. - facebook.com Vai su Facebook

“punto” di #eroCaddeo entra nella top 50 di Apple Music: #50. Vai su X

Apple Music brucia Spotify sul tempo: il Replay 2025 è qui - Il servizio di Cupertino anticipa la concorrenza lanciando il suo riepilogo annuale con nuove statistiche in- Scrive adnkronos.com

Amazon, Apple e YouTube sfidano Spotify: il Wrapped 2025 è già disponibile sulle loro piattaforme musicali - Il 2025 si sta rivelando un anno particolarmente competitivo per le piattaforme musicali e di intrattenimento, con un'ondata di nuove funzionalità dedicate ai riepiloghi annuali. Riporta multiplayer.it

Spotify brucia Apple Music con 60 milioni di utenti a pagamento - Spotify ora vanta 60 milioni di abbonati paganti: 10 milioni di nuovi utenti si sono abbonati al servizio di streaming negli ultimi cinque mesi. Segnala macitynet.it

Spotify vs Apple Music: confronto tra i due giganti dello Streaming Musicale - Che si stia ascoltando musica su uno smartphone o su un computer, le piattaforme di streaming musicale rendono la musica accessibile ovunque ci si trovi. Come scrive telefonino.net

Google brucia Apple, apre ai pagamenti terze parti con Spotify - Vero che Apple ha proposto una alternativa ai sistemi di pagamento di App Store in Olanda, ma la prima proposta è stata rifiutata e ogni settimana Cupertino paga una multa di 5 milioni di euro per non ... Da macitynet.it

Apple Music vs Spotify: Confronto Definitivo e Aggiornato al 2024 - Questa è una domanda che gli utenti Apple si sono trovati ad affrontare almeno una volta nella vita. Si legge su melamorsicata.it