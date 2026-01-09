Da Vecna al dominio su Spotify | Steve di Stranger Things spodesta Taylor Swift dalla top 10 dei brani più ascoltati
Da Vecna a Steve: un nuovo protagonista si afferma nelle classifiche musicali. Dopo 78 giorni di predominio, Taylor Swift lascia il passo a Joe Keery, noto per il suo ruolo in Stranger Things. La sua musica ha scalato rapidamente le classifiche, conquistando il pubblico e sostituendo la regina dei brani più ascoltati su Spotify. Un cambio di leadership che riflette le tendenze emergenti nel panorama musicale globale.
C’è un nuovo re nelle classifiche musicali e il suo volto è molto familiare ai fan di Netflix. Dopo ben 78 giorni di dominio assoluto, Taylor Swift ha dovuto cedere il trono mondiale di Spotify a Joe Keery. L’attore, noto per il ruolo di Steve Harrington in Stranger Things, ha raggiunto la vetta con il brano End of Beginning, pubblicato sotto lo pseudonimo di Djo. Questo sorpasso clamoroso non è un caso, ma il risultato di un mix esplosivo tra il successo virale sui social e l’emozione legata all’attesissimo finale della serie TV. Il brano ha vissuto una vera e propria impennata grazie al gran finale della quinta stagione, trasmesso lo scorso 1 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Cultweb.it
