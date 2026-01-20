A causa delle condizioni meteorologiche avverse causate dal ciclone Harry, domani 21 gennaio le scuole di alcuni comuni rimarranno chiuse. La decisione, comunicata nelle ultime ore, mira a garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico in presenza di intense raffiche di vento e piogge diffuse. La situazione sarà monitorata costantemente per eventuali aggiornamenti.

Il ciclone Harry sta attraversando l’Italia determinando un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche, con raffiche di vento intense, piogge diffuse e una generale situazione di instabilità. Dalle regioni del Nord fino al Meridione, le autorità locali mantengono alta l’attenzione su un sistema perturbato considerato particolarmente insidioso per rapidità di evoluzione ed estensione territoriale, con conseguenti misure preventive a tutela della popolazione Nelle ultime ore il maltempo ha iniziato a manifestarsi con maggiore evidenza, con raffiche di vento che in alcune aree hanno già raggiunto valori significativi e che, secondo le previsioni, potrebbero intensificarsi ulteriormente nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Domani 21 gennaio scuole chiuse per il maltempo”. La decisione arrivata ora: i comuni interessati

Scuole chiuse per maltempo domani mercoledì 21 gennaio: l’elenco dei comuni interessatiDomani, mercoledì 21 gennaio 2026, alcune scuole in Calabria e Sicilia resteranno chiuse a causa delle allerte meteo rosse per maltempo.

Scuole chiuse per il maltempo, mercoledì 21 gennaio: i comuni interessatiIl maltempo causato dal ciclone Harry ha portato alla chiusura delle scuole in diverse località italiane mercoledì 21 gennaio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Maltempo a Messina: il Sindaco Basile proroga la chiusura di scuole, siti pubblici e mercati rionali per domani, martedì 20 gennaio; Allerta meteo arancione, scuole chiuse 20 e 21 gennaio; Allerta arancione, scuole chiuse a Lamezia il 20 e 21 gennaio: banchi vuoti anche in diversi comuni dell'hinterland; Allerta meteo, domani chiuse le scuole.

Scuole chiuse per maltempo domani mercoledì 21 gennaio: l’elenco dei comuni interessati - Scuole chiuse domani, 21 gennai, anche a Catanzaro e Lamezia Terme (in provincia di Catanzaro), e a Oriolo (Cosenza). Sempre in provincia ddi Reggio Calabria scuole chiuse ad Agnana, Benestare, Marina ... fanpage.it

Allerta Meteo, mercoledì 21 scuole chiuse per il terzo giorno consecutivo in Calabria e Sicilia: le ordinanze dei Comuni | ELENCO - È in corso un’ondata di maltempo particolarmente critica per diverse regioni d’Italia, investite dal Mega-Ciclone Harry. Piogge torrenziali, venti di burrasca e violente mareggiate stanno causando gra ... strettoweb.com

Il Giornale di Vicenza. . La video anteprima del GdV in edicola domani, martedì 20 gennaio 2026 facebook