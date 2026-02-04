Carta del docente e ritardi l’affondo di Romeo Prc a Valditara | La pazienza delle e dei docenti italiani si è esaurita

Salvatore Romeo, esponente di Rifondazione Comunista, attacca duramente il ministro Valditara per i ritardi nell’attivazione della Carta del docente ai precari. Romeo denuncia che la pazienza degli insegnanti italiani si sta esaurendo, dopo mesi di promesse non mantenute e annunci rimasti lettera morta. La situazione mette in crisi molti insegnanti, che aspettano ormai da troppo tempo di poter usufruire di uno strumento previsto dalla legge, ma ancora bloccato.

Salvatore Romeo (PRC) denuncia in un comunicato il mancato avvio della Carta del docente per i precari. Criticando i ritardi del Ministero e la gestione di Valditara, chiede lo stanziamento immediato di risorse adeguate a garantire il diritto alla formazione senza tagli agli importi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Carta del docente

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Carta del docente

Argomenti discussi: Carta docente: a febbraio ancora nulla!; Carta del Docente 2026, quando arriva il bonus? Le novità; Carta del docente: bonus ancora bloccato a fine gennaio. Consap intanto resta gestore fino al 2028; Materie maturità pubblicate, dov’è finita la Carta del docente?.

Che fine ha fatto la carta docente 2026 e chi potrà ottenerla quando arriveràLe indicazioni sulla carta docente avrebbero dovuto arrivare entro gennaio 2026, invece a febbraio iniziato ancora niente ... fanpage.it

Carta del docente, ritardo senza fine: bonus fermo e formazione a rischioIl decreto attuativo della Carta del docente non arriva, gli importi restano ignoti e migliaia di insegnanti non riescono a programmare corsi ... quifinanza.it

Il sindacato denuncia il ritardo del bonus e rilancia l'estensione della Carta Docente anche agli ATA per garantire aggiornamento professionale a tutto il personale. #Sindacati #Formazione #Personale - facebook.com facebook

Cresce l'attesa per l'accredito del Bonus Carta docente per l'anno scolastico 2025/26. Dopo la delusione della mancata pubblicazione del decreto entro la data del 30 gennaio, l'unico punto di riferimento saranno le indicazioni del Ministero. Ad essere in… x.com