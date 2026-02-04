Carta del docente e ritardi l’affondo di Romeo Prc a Valditara | La pazienza delle e dei docenti italiani si è esaurita

Salvatore Romeo, esponente di Rifondazione Comunista, attacca duramente il ministro Valditara per i ritardi nell’attivazione della Carta del docente ai precari. Romeo denuncia che la pazienza degli insegnanti italiani si sta esaurendo, dopo mesi di promesse non mantenute e annunci rimasti lettera morta. La situazione mette in crisi molti insegnanti, che aspettano ormai da troppo tempo di poter usufruire di uno strumento previsto dalla legge, ma ancora bloccato.

Salvatore Romeo (PRC) denuncia in un comunicato il mancato avvio della Carta del docente per i precari. Criticando i ritardi del Ministero e la gestione di Valditara, chiede lo stanziamento immediato di risorse adeguate a garantire il diritto alla formazione senza tagli agli importi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

