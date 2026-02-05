Dl Sicurezza ritorna il blocco navale Colle in campo su scudo e fermo

Il governo ha deciso di riprendere il blocco navale, con il ministro Colle che si è recato al Quirinale per chiarire i dubbi del presidente della Repubblica. Mantovano ha confermato che si lavora ancora sullo «scudo» e sul fermo, mentre il clima rimane aperto al dialogo.

Mantovano sale al Quirinale per sciogliere i dubbi del capo dello Stato e conferma il clima di dialogo. Oggi in cdm la stretta sulle armi da taglio. Da superare i rilievi sulle deroghe alle forze dell'ordine e i Daspo. Sul pacchetto Sicurezza ci sono ancora dubbi e certezze, a poche ore dal Consiglio dei ministri che oggi dovrebbe varare le nuove norme elaborate dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che si compongono di un decreto legge e un disegno di legge.

Dl Sicurezza, c'è intesa sul «fermo» di 12 ore e spunta il blocco navale. Confronto col Colle
Il governo e le forze dell'ordine trovano un accordo sul nuovo decreto sicurezza.

Fermo preventivo, scudo penale e blocco navale: le novità nella bozza del pacchetto sicurezza
Domani il Consiglio dei ministri discuterà le nuove bozze del pacchetto Sicurezza, ancora in fase di definizione.

Decreto sicurezza 2026: cosa aspettarsi dal nuovo intervento sulla sicurezza?
Il decreto sicurezza 2026 prende forma tra dl e ddl: nuove regole per polizia, armi bianche, ordine pubblico e pene più dure. Cosa prevede il pacchetto sicurezza.

Dl sicurezza, dubbi anche da La Russa poi arriva il sì del governo alle correzioni del Colle
Il Quirinale fa togliere dal pacchetto l'ipotesi di bloccare un manifestante solo perché sospetto

