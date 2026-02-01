Dopo gli scontri a Torino Salvini rilancia la cauzione per chi manifesta Cgil | È incostituzionale
Dopo gli scontri di Torino, Matteo Salvini torna a chiedere la cauzione per chi organizza manifestazioni. Il leader della Lega annuncia che sarà una misura dura contro chi mette in piedi proteste. La Cgil invece dice che questa proposta è incostituzionale. La tensione tra le parti resta alta, mentre le autorità cercano di mantenere l’ordine.
Dopo gli scontri a Torino, il leader della Lega rilancia la cauzione nei confronti di chi organizza cortei. La misura però, risulterebbe incompatibile con la Costituzione, in particolare l'art. 17, che tutela il diritto di riunione. La Cgil: "Idea assolutamente impropria e incostituzionale".🔗 Leggi su Fanpage.it
«Sono come le Brigate Rosse», Crosetto dopo gli scontri a Torino. Salvini vuole una «cauzione per chi manifesta»: Meloni convoca il governo
Durante i disordini a Torino, il ministro Crosetto ha paragonato gli antagonisti alle Brigate Rosse, sottolineando la durezza con cui devono essere affrontati.
Askatasuna, 30 attivisti identificati dopo gli scontri a Torino
Argomenti discussi: Guerriglia a Torino: il racconto in video dei violenti scontri; Guerriglia urbana dopo il corteo per Askatasuna: militanti assaltano le forze dell'ordine - Aggiornamento del 01 Febbraio delle ore 00:18; Scontri dopo il corteo per Askatasuna: bombe carta, cassonetti in fiamme, a fuoco un blindato della polizia; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato.
«Sono come le Brigate Rosse», Crosetto dopo gli scontri a Torino. Salvini vuole una «cauzione per chi manifesta»: Meloni convoca il governo«Faremo quello che serve», scrive la premier dopo aver fatto visita ad alcuni poliziotti feriti a Torino. Secondo il ministro della Difesa, i black bloc che hanno messo a ferro e fuoco corso Regina Ma ... msn.com
«I gravissimi scontri di Torino impongono alcune scelte: nessuna tolleranza con i violenti, subito il nuovo pacchetto sicurezza». Lo scrive Matteo Salvini - facebook.com facebook
Salvini, Torino impone scelte. Subito pacchetto sicurezza e tolleranza zero. Sì anche all'obbligo di una cauzione per chi scende in piazza #ANSA x.com
