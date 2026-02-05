Dl sicurezza il governo approva il pacchetto e la sinistra sbraita

Il governo Meloni ha approvato il nuovo decreto sicurezza. Con questa manovra, sono stati introdotti oltre 50 nuovi reati e più di 57 aggravanti, portando il totale delle pene a quasi 500 anni di carcere complessivi. La sinistra reagisce duramente, criticando le misure e chiedendo modifiche. La discussione si fa sempre più accesa e le opposizioni promettono di intervenire in Parlamento.

"Da quando c'è il governo Meloni, con questo decreto sicurezza sono stati introdotti oltre 50 nuovi reati e più di 57 aggravanti, per un totale che sfiora i 500 anni di carcere. Una deriva repressiva senza precedenti che non ha prodotto alcun risultato concreto": questa la reazione di Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, all'approvazione del dl sicurezza in Cdm. Un pacchetto di norme volte a garantire maggiore sicurezza nel Paese soprattutto alla luce degli eventi violenti alla manifestazione pro-Askatasuna a Torino lo scorso sabato. Bonelli prosegue dicendo che i reati "sono aumentati".

