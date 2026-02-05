Discesa libera di Bormio Paris e Franzoni a caccia dell' oro | le quote

La discesa libera di Bormio si prepara a decidere le prime medaglie pesanti di Milano Cortina. Paris e Franzoni sono già in corsa per l’oro, con le quote che danno loro buone chance di salire sul podio. La gara più veloce del programma si svolgerà sulla celebre pista della Stelvio, e gli atleti sono già pronti a sfidarsi a colpi di velocità.

BORMIO, ITALY - FEBRUARY 04: Giovanni Franzoni of Team Italy skis during the Men's Downhill training on day minus two of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics at Stelvio Alpine Skiing Centre on February 04, 2026 in Bormio, Italy. (Photo by Sean M. HaffeyGetty Images) La prima medaglia "pesante" delle Olimpiadi Milano Cortina si assegnerà proprio sulla Stelvio nella gara più veloce del programma Ormai ci siamo, sarà proprio la discesa libera maschile sulla Stelvio di Bormio ad aprire le Olimpiadi di Milano Cortina per lo sci alpino: e la sensazione è che sia subito una sfida tra l'Italia e la Svizzera, che manderanno in pista i principali candidati per la vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa mattina a Bormio si svolge la seconda discesa libera maschile di sci alpino.

Questa mattina si è svolta la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sci alpino, risultati e classifica seconda prova discesa Bormio: i tempi e chi ha saltato la portaMattia Casse ha firmato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ... oasport.it

La discesa libera è una cosa a parteLa discesa libera, dice la FIS, ha sei componenti fondamentali: tecnica, coraggio, velocità, rischio, prestanza fisica e giudizio. Non è solo una disciplina da spericolati (non lo è nemmeno l’ancora ... ilpost.it

MILANO CORTINA | E' un tris azzurro nella seconda prova della discesa libera di Bormio. Mattia Casse stacca il primo crono (1'52"85) sulla Stelvio, davanti ai compagni di squadra a Florian Schieder (+0.45'') e Giovanni Franzoni (+0.85''). Dietro, a pari merito, facebook