Diretta discesa libera maschile Olimpiadi | Franzoni e Paris le linee e i pettorali di partenza
Questa mattina si è svolta la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Franzoni e Paris hanno mostrato i pettorali di partenza, pronti per affrontare la gara. La competizione si prepara a entrare nel vivo, con gli atleti che cercano di migliorare i loro tempi e conquistare una posizione migliore in vista della gara ufficiale.
Questo resoconto sintetico fornisce i dettagli chiave della seconda prova cronometrata della discesa maschile ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, con focus sul tracciato della Stelvio e sulle posizioni di vertice in vista della gara di sabato. L’obiettivo è offrire chiarezza sui tempi e sugli elementi che hanno segnato la giornata, mantenendo un taglio neutrale e professionale. La giornata ha visto al centro dell’attenzione la seconda sessione cronometrata, utile per affinare la lettura della pista e per stabilire tattiche di gara. La prova è posta alle 11:30, con aggiornamenti in tempo reale che accompagneranno il pubblico durante l’evento e permetteranno di seguire l’evoluzione della classifica in diretta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Milano Cortina 2026
LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Franzoni e Paris affinano le linee. I pettorali di partenza
Oggi gli atleti scendono sulla pista di Milano Cortina per la seconda prova della discesa maschile alle Olimpiadi.
LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: primo test sulla Stelvio per Paris e Franzoni
Questa mattina a Bormio si tiene il primo test della discesa maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
Ultime notizie su Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: rifinitura cancellata, domani l’ultima chance; Sci alpino, discesa libera maschile: Paris secondo dietro a Von Allmen - Discesa: vince Von Allmen davanti a Paris; Sci, discesa libera maschile oggi a Crans Montana: a che ora e dove vederla in diretta; Sci, Paris secondo nella discesa di Crans-Montana, vince Von Allmen, Franzoni indietro.
LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Franzoni tallona Cochran-Siegle. Paris convinceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 13.00: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata 12.59: Questa ... oasport.it
Startlist discesa maschile Crans Montana 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiDomenica 1° febbraio andrà in scena la discesa libera maschile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: appuntamento alle ore ... oasport.it
OLIMPIADI, SEGUI LA DIRETTA / Le prime prove cronometrate di discesa libera maschile a Bormio hanno alzato il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Stamattina sulla pista Stelvio, Italia subito protagonista con Giovanni Franzoni: il bresciano cr facebook
Sci, la discesa libera di Crans-Montana in diretta: Paris secondo dietro a Von Allmen. Quinto Alliod, Franzoni indietro x.com
