Diretta discesa libera maschile Olimpiadi | Franzoni e Paris le linee e i pettorali di partenza

Questa mattina si è svolta la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Franzoni e Paris hanno mostrato i pettorali di partenza, pronti per affrontare la gara. La competizione si prepara a entrare nel vivo, con gli atleti che cercano di migliorare i loro tempi e conquistare una posizione migliore in vista della gara ufficiale.

Questo resoconto sintetico fornisce i dettagli chiave della seconda prova cronometrata della discesa maschile ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, con focus sul tracciato della Stelvio e sulle posizioni di vertice in vista della gara di sabato. L'obiettivo è offrire chiarezza sui tempi e sugli elementi che hanno segnato la giornata, mantenendo un taglio neutrale e professionale. La giornata ha visto al centro dell'attenzione la seconda sessione cronometrata, utile per affinare la lettura della pista e per stabilire tattiche di gara. La prova è posta alle 11:30, con aggiornamenti in tempo reale che accompagneranno il pubblico durante l'evento e permetteranno di seguire l'evoluzione della classifica in diretta.

Oggi gli atleti scendono sulla pista di Milano Cortina per la seconda prova della discesa maschile alle Olimpiadi.

Questa mattina a Bormio si tiene il primo test della discesa maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

