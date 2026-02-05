Diramata un' allerta meteo ' gialla' un venerdì con il rischio di piene di fiumi e frane

Venerdì in Romagna si aspetta un lockdown di pioggia. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per il rischio di piene e frane. Le previsioni indicano precipitazioni diffuse e moderate, con alcune zone colpite anche da rovesci intensi. La situazione potrebbe portare a allagamenti e smottamenti, soprattutto nelle aree più vulnerabili. La popolazione è invitata a stare attenta e a seguire gli aggiornamenti.

Diramata una allerta meteo gialla in Romagna per rischio di piene dei fiumi e frane. “Per la giornata di venerdì 6 febbraio - si legge - sono previste precipitazioni diffuse su tutta la regione di debole-moderata intensità, localmente anche a carattere di rovescio sul settore centro-occidentale.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

