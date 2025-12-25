Piene dei fiumi e frane venerdì 26 dicembre allerta meteo gialla per il Parmense
Maltempo. Per la giornata di venerdì 26 dicembre la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo, di colore giallo per quanto riguarda il Parmense, in particolare per le zone collinari..Allerta arancione per la giornata di domani, venerdì 26 dicembre, per piene dei fiumi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Frane e piene dei fiumi: allerta gialla nella montagna Parmense per il 22 novembre
Leggi anche: Piene dei fiumi e frane: allerta gialla nel Parmense per il pomeriggio del 30 ottobre
Piene dei fiumi e frane, venerdì 26 dicembre allerta meteo gialla per il Parmense - Romagna ha emesso un'allerta meteo, di colore giallo per quanto riguarda il Parmense, in particolare per le zone ... parmatoday.it
Natale di Maltempo in Italia: fiumi sotto osservazione e frane vicino Bologna, neve nel Modenese - Romagna resta l’allerta rossa per il rischio idrogeologico, con fiumi e torrenti sotto stretta osservazione. fanpage.it
Forte maltempo per le festività di Natale, rischio piene dei fiumi e frane: scatta l'allerta arancione per l'entroterra - Nell'avviso viene specificato come siano “previste precipitazioni intense e persistenti, soprattutto sui settori centro- forlitoday.it
Per venerdì sarà attiva un'allerta gialla per piene dei fiumi e frane - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.