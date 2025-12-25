Piene dei fiumi e frane venerdì 26 dicembre allerta meteo gialla per il Parmense

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maltempo. Per la giornata di venerdì 26 dicembre la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo, di colore giallo per quanto riguarda il Parmense, in particolare per le zone collinari..Allerta arancione per la giornata di domani, venerdì 26 dicembre, per piene dei fiumi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

