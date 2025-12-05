EA FC 26 La Carta Player Of The Month Di Claudia Pina E’ Trapelata Sul Web

La carta speciale Player Of The Month di Claudia Pina presto sarà disponibile nella modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! Stando a quanto hanno fatto trapelare sul web da alcuni insider, la carta dell’attaccante spagnola che milita nel Barcellona sarà rilasciata tramite una Sfida Creazione Rosa. La carta POTM viene assegnata tramite un sistema di votazioni che proclama il calciatore che si è contraddistinto per le prestazioni fornite nelle partite di campionato durante il mese preso in considerazione. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 La Carta Player Of The Month Di Claudia Pina E’ Trapelata Sul Web

