Lingua italiana maltrattata | strafalcioni orrori e come tornare a scrivere bene

Maltrattata, storpiata e semplificata. La lingua italiana è considerata spesso un patrimonio culturale, ma la realtà quotidiana racconta un’altra storia: non è raro leggere “qual’è” con l’apostrofo, “propio” senza la seconda “r” o “avvolte” al posto di “a volte”. Errori che ad alcuni fanno sorridere, ad altri creano un brivido di dolore lungo la schiena ogni volta che quasi sette italiani su dieci inciampano nelle regole grammaticali. Gli strafalcioni più diffusi. Non è solo distrazione, ma una consuetudine da incubo rivelata da un’indagine condotta da Libreriamo, il media digitale che promuove la lettura e la cultura. 🔗 Leggi su Panorama.it

