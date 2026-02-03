Telefono in mano mente distratta | il sovraccarico digitale come nuovo disturbo della concentrazione

Le persone si ritrovano sempre più spesso con il telefono in mano, distratte e incapaci di concentrarsi. Il sovraccarico digitale, causato dall’eccesso di notifiche e informazioni, sta diventando un problema reale. Esperti confermano che questa nuova forma di distrazione colpisce molti, rendendo difficile restare attenti e focalizzati sulle cose importanti.

Il sovraccarico digitale, una forma di distrazione derivante dall'elevato flusso di informazioni e notifiche digitali, sta diventando un nuovo disturbo della concentrazione, secondo quanto riferito da esperti. Non è raro che persone che si sentono "distratte" dal telefono o dai dispositivi digitali non stiano affrontando un problema di ADHD, ma un accumulo di stimoli che sovrastano la capacità di attenzione. Questo fenomeno è particolarmente diffuso in un contesto sempre più caratterizzato da multitasking, notifiche continue e contenuti brevi, che possono indebolire la concentrazione. Le conseguenze vanno oltre il semplice disagio: l'attenzione viene progressivamente compromessa, e la capacità di focalizzazione si riduce.

