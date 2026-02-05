Diga di Vetto Chiara Bertogalli | E' un' opera inutile rischio di un fortissimo spreco di soldi pubblici
La diga di Vetto torna al centro del dibattito. Chiara Bertogalli di Legambiente Parma critica l’opera, definendola inutile e un potenziale spreco di soldi pubblici. L’associazione ha annunciato di avviare una petizione per opporsi alla realizzazione.
Sul tema della Diga di Vetto arriva la presa di posizione di Legambiente Parma, presente all'interno del coordinamento di associazioni, impegnate nella tutela del fiume Enza e del territorio della Val d’Enza che ha annunciato l’avvio di una raccolta firme. “Come Legambiente Parma riteniamo che.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondimenti su Vetto Diga
Diga di Vetto: l’appello degli ambientalisti: "Non sprechiamo soldi"
Gli ambientalisti esprimono preoccupazioni sul processo di valutazione del Documento delle alternative progettuali (DocFap) per la diga di Vetto, evidenziando il rischio di spreco di risorse finanziarie e confrontando la situazione con il controverso progetto del Ponte sullo Stretto.
Diga di Vetto, le prime sei osservazioni sulla maxi opera da 86 milioni di metri cubi e 519 milioni di euro
Dopo la presentazione del documento di fattibilità e l'inizio del dibattito pubblico, sono state ricevute sei osservazioni riguardanti il progetto della diga di Vetto.
Ultime notizie su Vetto Diga
Argomenti discussi: Diga di Vetto, gli ambientalisti chiamano Parma alla mobilitazione; Diga di Vetto, scatta la mobilitazione a Parma: raccolta firme e proposte alternative; Diga di Vetto, nasce il Coordinamento per la tutela del torrente Enza; Associazioni ambientaliste lanciano mobilitazione sulla Diga di Vetto.
Diga di Vetto: 47 le osservazioni arrivate sul progetto di fattibilitàVETTO (Reggio Emilia) – Il progetto della diga di Vetto è al centro di un accesso confronto. Dopo le dure prese di posizione dell’Ordine dei geologi dell’Emilia Romagna e del coordinamento per la tute ... reggionline.com
Associazioni ambientaliste lanciano mobilitazione sulla Diga di VettoAnnunciano l'avvio di una raccolta firme, la presentazione di proposte alternative al progetto della diga di Vetto, con una richiesta: discutere pubblicamente scenari, impatti e soluzioni prima di as ... ansa.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.