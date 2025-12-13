Diga di Vetto | l’appello degli ambientalisti | Non sprechiamo soldi

Gli ambientalisti esprimono preoccupazioni sul processo di valutazione del Documento delle alternative progettuali (DocFap) per la diga di Vetto, evidenziando il rischio di spreco di risorse finanziarie e confrontando la situazione con il controverso progetto del Ponte sullo Stretto. La discussione riguarda l'efficacia e la trasparenza delle scelte progettuali nel contesto di tutela ambientale e investimenti pubblici.

Il percorso di valutazione del Documento delle alternative progettuali (DocFap) per la diga di Vetto suscita diversi dubbi tra gli ambientalisti, che segnalano "il rischio concreto di sprecare milioni di euro, di copiare le modalità del Ponte sullo Stretto". Duilio Cangiari (Europa Verde) a nome del ’Coordinamento per la tutela del torrente Enza’ chiede chiarimenti sull’aspetto finanziario, segnala le debolezze del DocFap e si domanda perché la Provincia e i Comuni interessati dall’opera abbiano attivato un loro tavolo di coordinamento dato che già c’è il Contratto di Fiume, "strumento partecipativo pubblico e istituzionale, aperto, pagato con soldi pubblici, al quale partecipa anche la Regione, oltre ad associazioni e cittadini". Ilrestodelcarlino.it Diga di Vetto, il pressing: "Ideologie ambientaliste non fermino il progetto" - Sulla diga di Vetto il centrodestra regionale invita la maggioranza a isolare l’alleato Avs, appellandosi direttamente al governatore Michele de Pascale. ilrestodelcarlino.it Al via il dibattito pubblico sulla diga di Vetto - Costruire il progetto insieme al territorio: al via il dibattito pubblico sulla diga di Vetto, previsto per le grandi opere e pensato per coinvolgere ... redacon.it

