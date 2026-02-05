Tracimazione della Diga di Ridracoli la cascata contro la siccità Diventi la più grande d’Italia

Le acque dell’invaso di Ridracoli sono salite martedì pomeriggio fino a raggiungere lo sfioro, creando una cascata imponente sul Bidente. La diga, in piena emergenza siccità, si è trasformata in uno spettacolo naturale che ha attirato l’attenzione di molti. La piena ha fatto sì che l’acqua si riversasse con forza, rendendo visibile un fenomeno che, in condizioni normali, si verifica solo dopo le piogge più abbondanti.

Forlì, 5 febbraio 2026 – Le acque dell’invaso di Ridracoli hanno raggiunto martedì pomeriggio il livello dello sfioro, dando corpo alla spettacolare cascata sul Bidente. Nonostante la giornata plumbea e piovosa decine di curiosi hanno raggiunto a piedi il coronamento della diga per ammirare il grande salto d’acqua. Nella sala di controllo, sotto lo sguardo attento dell’operatrice Lia Biondi, abbiamo incontrato il presidente di Romagna Acque, Fabrizio Landi. Presidente Landi, lei è stato eletto il 9 luglio scorso, quindi è la prima tracimazione del suo mandato. «Speriamo non sia la sola. Per mettere in sicurezza il sistema idrico romagnolo per tutta l’estate, confidiamo nel raggiungimento dello sfioro anche nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La diga di Ridracoli ha raggiunto il livello di piena, portando l’acqua a lambire gli sfioratori a 557,30 metri sul livello del mare.

La diga di Ridracoli ha raggiunto il suo limite di capienza e ha iniziato a tracimare.

