Gli Stati Uniti e l’Iran non smettono di parlare, ma la tensione resta alta. Trump ha messo in guardia Khamenei, avvertendo che ci sono motivi di preoccupazione. La situazione si surriscalda e nessuno sembra voler fare un passo indietro.

Nel cuore della crisi internazionale, il dialogo tra gli Stati Uniti e l’Iran continua, ma con un tono sempre più duro. A farlo emergere è l’esplicito warning lanciato dal presidente Donald Trump al capo supremo dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei: “Khamenei dovrebbe essere molto preoccupato”. La frase, detta in un’intervista a NBC News, è stata l’ultima di una serie di ammonimenti che sembrano voler spingere l’Iran a non osare rilanciare il suo programma nucleare dopo un’esperienza ormai durissima, con un attacco diretto e una serie di sanzioni che hanno colpito duramente il Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - **Dialogo tra Iran e Usa continua ma Trump avvisa Khamenei: “Preoccupati”**

Il dialogo tra Stati Uniti e Iran va avanti, ma le tensioni restano alte.

Donald Trump ha avvertito l’Iran di non sottovalutare la situazione.

