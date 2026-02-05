Il dialogo tra Stati Uniti e Iran va avanti, ma le tensioni restano alte. Donald Trump lancia un messaggio diretto a Khamenei, dicendo che dovrebbe essere molto preoccupato. La situazione tra le due potenze si mantiene complicata, con parole dure da entrambe le parti.

(Adnkronos) – Il dialogo tra Stati Uniti e Iran prosegue tra mille difficoltà, mentre Donald Trump invia messaggi espliciti a Teheran: “Khamenei dovrebbe essere molto preoccupato”, dice il presidente americano rivolgendosi alla guida suprema della repubblica islamica. Domani, in Oman, le parti si ritroveranno al tavolo per colloqui che hanno rischia di naufragare definitivamente nelle ultime 24 ore. Le ricostruzioni accendono i riflettori sui nodi principali. Gli Usa avrebbero inizialmente bocciato l’Oman come sede alternativa a Istanbul, prima location scelta. Distanze anche su format e temi: Teheran vuole si discuta solo su nucleare, Washington punterebbe su un approccio allargato ad altri paesi della regione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran-Usa, dialogo prosegue ma Trump avverte: “Khamenei deve preoccuparsi”

La tensione tra Iran e Stati Uniti si alza ancora di più.

In Iran, le proteste continuano nel loro ventesimo giorno, con una repressione severa che ha causato numerose vittime.

Iran's supreme leader blames Trump for ongoing protests

