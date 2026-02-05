Trump avvisa l’Iran | Dovreste essere preoccupati per la situazione

Donald Trump ha avvertito l’Iran di non sottovalutare la situazione. L’ex presidente americano ha detto chiaramente che l’Iran dovrebbe essere molto preoccupato e che è il momento di avviare un dialogo serio con gli Stati Uniti. La tensione tra i due Paesi resta alta, e Trump non ha nascosto la sua fermezza.

**Trump avvisa l’Iran: “Dovrebbe essere molto preoccupato”** Donald Trump, ex presidente americano, ha lanciato un forte avvertimento all’Iran, sottolineando la necessità di un dialogo serio con gli Stati Uniti. La dichiarazione è arrivata durante un’intervista al network NBC News, in cui l’ex presidente ha espresso la sua delusione riguardo la possibile assenza dei colloqui tra Washington e Teheran. Secondo Trump, se i negoziati non andranno a buon fine, l’Iran dovrà affrontare conseguenze gravi. «Penso che dovrebbe essere molto preoccupato in questo momento», si è detto Trump, riferendosi a Ali Khamenei, leader supremo della islamica dell’Iran. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump avvisa l’Iran: “Dovreste essere preoccupati per la situazione Approfondimenti su Trump Iran Iran: Trump: "Stop ad azione militare? Osserveremo situazione" L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti monitoreranno attentamente la situazione in Iran, senza escludere azioni future. Iran, il Dipartimento Usa “avvisa” il regime (in lingua farsi): “Non fate giochetti con il presidente Trump, è un uomo d’azione” Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha pubblicato un messaggio in lingua farsi in cui avverte il regime iraniano di non sottovalutare il presidente Trump, definendolo un uomo d’azione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando Ultime notizie su Trump Iran Argomenti discussi: Iran, Trump: Colloqui in corso con Teheran. Incontro Witkoff-Araghchi venerdì a Istanbul; Trump contro l'Iran, Russia frena: Niente forza. Pasdaran nella lista terrorismo UE; L'Armata di Trump, le minacce degli ayatollah: in Iran la tensione è di nuovo alle stelle; Il NYT: L'Iran mai così debole. Trump: Situazione in evoluzione, vogliono un accordo - Teheran: In corso intensi sforzi diplomatici. Iran, la minaccia di Trump: Khamenei dovrebbe essere preoccupatoTrump-Khamenei alla stretta finale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che la guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, dovrebbe essere molto preoccupato a causa dell ... msn.com In bilico i negoziati Usa-Iran, saltano i colloqui di venerdì. Trump: Khamenei dovrebbe essere molto preoccupatoI colloqui tra Stati Uniti e Iran rischiano di fallire prima ancora di cominciare. Washington, secondo fonti statunitensi ad Axios, avrebbe infatti respinto le ultime richieste di Teheran, facendo sal ... ilfattoquotidiano.it Accordo Iran, Trump avvisa Khamenei: ultimatum o guerra dura facebook Trump fa partire il conto alla rovescia per l'attacco a Teheran. E avvisa Netanyahu di tenersi pronto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.