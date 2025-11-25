Di Marco Pd | Si apre una nuova possibilità per le Terme di Caramanico e il pensiero va a Mario Mazzocca

Ilpescara.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavorare a un vero e proprio piano industriale portato avanti dalla Regione Abruzzo insieme al Comune per il rilancio delle Terme di Caramanico evitando di andare avanti con bandi che, fino ad ora, non hanno portato a soluzioni. E’ quello che, in sintesi, il consigliere regionale Antonio Di Marco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Di Marco (Pd): "Si apre una nuova possibilità per le Terme di Caramanico e il pensiero va a Mario Mazzocca" - Proprio nel giorno in cui l'Abruzzo piange l'ex assessore regionale nonché sindaco di Caramanico, il consigliere Pd fa sapere che la risoluzione con cui proprio con lui ha lavorato, approderà nelle co ... ilpescara.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Marco Pd Apre Nuova