Di Marco Pd | Si apre una nuova possibilità per le Terme di Caramanico e il pensiero va a Mario Mazzocca
Lavorare a un vero e proprio piano industriale portato avanti dalla Regione Abruzzo insieme al Comune per il rilancio delle Terme di Caramanico evitando di andare avanti con bandi che, fino ad ora, non hanno portato a soluzioni. E’ quello che, in sintesi, il consigliere regionale Antonio Di Marco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Di Marco (Pd): "Si apre una nuova possibilità per le Terme di Caramanico e il pensiero va a Mario Mazzocca" - Proprio nel giorno in cui l'Abruzzo piange l'ex assessore regionale nonché sindaco di Caramanico, il consigliere Pd fa sapere che la risoluzione con cui proprio con lui ha lavorato, approderà nelle co ... ilpescara.it scrive