Quattro minuti surreali | l’Aquila Trento vince a Trapani tra incredulità e imbarazzo

Nella 15ª giornata di Serie A di basket, la partita tra Trapani e Trento si è conclusa sorprendentemente in soli quattro minuti e undici secondi. Un episodio eccezionale che ha lasciato molti senza parole, evidenziando un risultato inaspettato e insolito nel contesto sportivo. Questa breve durata ha suscitato discussioni e curiosità tra appassionati e addetti ai lavori.

