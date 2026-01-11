Quattro minuti surreali | l’Aquila Trento vince a Trapani tra incredulità e imbarazzo
Nella 15ª giornata di Serie A di basket, la partita tra Trapani e Trento si è conclusa sorprendentemente in soli quattro minuti e undici secondi. Un episodio eccezionale che ha lasciato molti senza parole, evidenziando un risultato inaspettato e insolito nel contesto sportivo. Questa breve durata ha suscitato discussioni e curiosità tra appassionati e addetti ai lavori.
La notizia è tutta qui, ed è clamorosa: Trapani-Trento, anticipo della 15ª giornata di Serie A di basket, è durata appena 4 minuti e 11 secondi. Il tempo di una manciata di azioni, poi il fischio finale degli arbitri per assenza del numero minimo di giocatori in campo. Un epilogo surreale che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
