Denunciati! Caso Signorini la reazione durissima di Corona | cosa succede

Fabrizio Corona ha deciso di passare alle vie legali contro Mediaset. L’ex paparazzo accusa il gruppo televisivo di aver tentato di estrometterlo e di avergli fatto pressioni. Corona ha annunciato che porterà in tribunale le sue accuse, lasciando intendere che ci sono questioni ancora da chiarire. La situazione è caldissima e ora si aspetta di capire come evolverà il caso.

Fabrizio Corona ha deciso di intraprendere azioni legali contro Mediaset, accusando il gruppo televisivo di tentata estorsione o di eventuali altri reati che la Procura riterrà opportuno contestare. La notizia è stata diffusa dal suo avvocato di fiducia, Ivano Chiesa, che ha chiarito come la denuncia sia stata formalizzata in seguito a presunti comportamenti illeciti messi in atto da Mediaset nei confronti del noto personaggio televisivo. Secondo quanto riferito dal legale, il gruppo avrebbe inviato missive ad alcune discoteche italiane per avvertire i gestori che potrebbero essere considerati corresponsabili qualora decidessero di invitare Fabrizio Corona come ospite nei locali.

