Caso Signorini la notizia su Fabrizio Corona è appena arrivata | cosa succede
Il panorama mediatico italiano è scosso da una nuova vicenda giudiziaria che vede come protagonista Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, attualmente al centro di un’inchiesta della Procura di Milano. La notizia, emersa con forza nelle ultime ore del 22 dicembre 2025, riguarda l’ipotesi di reato di revenge porn, formulata a seguito di una denuncia querela presentata da Alfonso Signorini. Il celebre conduttore del Grande Fratello e direttore editoriale ha deciso di adire le vie legali dopo la diffusione di alcuni contenuti multimediali ritenuti altamente lesivi della propria sfera privata e professionale, portando gli inquirenti ad attivarsi con estrema rapidità per cristallizzare le prove. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
