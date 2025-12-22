Il panorama mediatico italiano è scosso da un nuovo, durissimo scontro frontale che vede protagonisti due nomi pesanti del mondo dell’informazione e dell’intrattenimento: Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. La vicenda, che sta assumendo i contorni di un vero e proprio giallo giudiziario unito a una faida mediatica senza precedenti, ha subito un’accelerazione improvvisa proprio nelle ultime ore. Il fulcro della questione ruota attorno alla pubblicazione della seconda puntata del format Falsissimo, intitolata Il prezzo del successo, attraverso la quale Corona promette di rivelare dettagli scottanti e prove documentali riguardanti la condotta privata e professionale del direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Signorini, colpo di scena! È appena arrivato l’annuncio di Corona: cosa succede

