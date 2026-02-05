Paolo Del Genio critica duramente il Napoli dopo la sconfitta recente. Durante la trasmissione Linea Calcio su Canale 8, il giornalista ha sottolineato come il ritiro prolungato della squadra e alcune scelte difensive siano state sbagliate. Secondo lui, il club dovrebbe rivedere le strategie per evitare altri risultati negativi.

Secondo Del Genio, il lungo periodo di ritiro svolto in estate sarebbe eccessivo e andrebbe rivisto, privilegiando magari più partite amichevoli ma meno giorni lontano dalle famiglie. Una riflessione che, ha chiarito, non riguarda direttamente l’operato di Antonio Conte, ma una valutazione generale sulle decisioni societarie. Il giornalista ha poi affrontato il tema delle rotazioni, ipotizzando che l’allenatore abbia spesso rinunciato ad alternare gli uomini per il timore di perdere punti preziosi. Sul mercato, invece, Del Genio ha spiegato che avrebbe comunque inserito un nuovo difensore in rosa, anche se la mancata operazione sarebbe legata alla convinzione dello staff tecnico di poter andare avanti con gli elementi già a disposizione, in attesa del rientro di Giovanni Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Del Genio critica il Napoli: ritiro lungo e dubbi sulle scelte difensive

Durante la trasmissione Linea Calcio su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato le possibilità di cessione del Napoli, evidenziando che Beukema e Lang sono quasi invendibili.

