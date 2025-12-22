Elsa Fornero esprime critiche alla manovra e alle scelte del governo Meloni in materia di pensioni e politiche del lavoro. La sua opinione, pur negativa, potrebbe indicare che le decisioni adottate dall’Esecutivo stanno seguendo un percorso diverso rispetto alle politiche precedenti. Questo confronto di vedute rende più chiara la direzione intrapresa e offre spunti di riflessione sul futuro del sistema previdenziale italiano.

Elsa Fornero critica il governo Meloni sulle pensioni e le politiche del lavoro. E probabilmente questa per l’Esecutivo è una buona notizia: la prova regina che la strada giusta sul welfare è stata intrapresa. In un colloquio con il quotidiano “Il Foglio” l’ex ministra del Governo Monti, ancora oggi al centro di contestazioni per la riforma che porta il suo nome e che consentì la nascita dei cosiddetti “esodati” sale in cattedra, avanza critiche e impartisce lezioni di buona amministrazione della finanza pubblica agli attuali ministri. A partire dal responsabile dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che secondo la Fornero avrebbe “risentito di una certa ansia legata al rischio di non ottenere l’uscita dalla procedura d’infrazione Ue per deficit eccessivo e abbia voluto ‘portarsi avanti’, inserendo nella manovra misure di futuro contenimento della spesa pensionistica per rassicurare la commissione di Bruxelles, anche se ha sottostimato le conseguenze politiche di queste scelte ”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Buone notizie per il governo Meloni: la Fornero critica la manovra e le scelte sulle pensioni

