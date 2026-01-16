Napoli Del Genio frena sulle cessioni | Beukema e Lang quasi invendibili Qualcosa si può fare solo in attacco

Durante la trasmissione Linea Calcio su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato le possibilità di cessione del Napoli, evidenziando che Beukema e Lang sono quasi invendibili. Ha precisato che eventuali operazioni di mercato potrebbero riguardare principalmente l’attacco, mentre per altri reparti le opportunità sembrano limitate. La situazione resta da monitorare in vista delle prossime settimane di mercato.

"> Nel corso della trasmissione Linea Calcio su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto rispondendo alle domande dei tifosi sul mercato del Napoli, facendo chiarezza soprattutto sulle posizioni di Beukema e Noa Lang. «Vendere Beukema e Lang non è affatto semplice – ha spiegato Del Genio –. Sono stati acquistati da pochissimo e pagati cifre molto alte. Oggi il loro cartellino si è svalutato e hanno ingaggi che i club medio-piccoli non possono sostenere». Un quadro che rende di fatto complicata qualsiasi uscita immediata: «Al momento non rientrano nemmeno nel mirino dei top club che potrebbero permettersi certi investimenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

