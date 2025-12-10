A Carini la prima sagra del Buccellato | degustazioni musica cooking show e artigianato
A Carini prende il via la prima Sagra del Buccellato, un evento dedicato alla tradizione gastronomica locale. Dal 26 dicembre al 6 gennaio, la manifestazione offre degustazioni, musica, cooking show e artigianato, coinvolgendo panifici e pasticcerie nella sfida per il miglior buccellato. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle eccellenze culinarie della zona.
La Pro Loco "Carini al Centro" inaugura un nuovo appuntamento dedicato all'eccellenza gastronomica.Il 26 dicembre, 1° e 6 gennaio prende vita la prima Sagra del Buccellato: la sfida ufficiale tra panifici e pasticcerie di Carini per decretare il miglior buccellato. A valutare le creazioni, una.
