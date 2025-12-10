A Carini la prima sagra del Buccellato | degustazioni musica cooking show e artigianato

A Carini prende il via la prima Sagra del Buccellato, un evento dedicato alla tradizione gastronomica locale. Dal 26 dicembre al 6 gennaio, la manifestazione offre degustazioni, musica, cooking show e artigianato, coinvolgendo panifici e pasticcerie nella sfida per il miglior buccellato. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle eccellenze culinarie della zona.

