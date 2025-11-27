Nasce Passi di Gusto | escursioni degustazioni e show-cooking nella Sardegna del Sud

Il 29 novembre, 67 dicembre e 1314 dicembre la prima edizione dell’evento dedicato alla scoperta, a piedi, dei sapori del Sulcis e dei siti minerari lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara. Si prepara a prendere vita Passi di Gusto, prima edizione di un evento inedito che unisce escursionismo, degustazioni enologiche e di prodotti tipici, show-cooking e scoperta del territorio. L’iniziativa è promossa dal Cammino Minerario di Santa Barbara, itinerario di viaggio a piedi nella Sardegna sud-occidentale che mette al centro la relazione tra uomo e natura, storia e riscoperta dei siti minerari, riconvertiti in tappe di un percorso da vivere a passo libero. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

