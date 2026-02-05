Il sindaco Pierluigi Negri risponde alle critiche di Filippo Sambi sullo stato del Loggiato dei Cappuccini a Comacchio. Sambi aveva sollevato il problema annunciando il suo passaggio alla lista di Samuele Bellotti, ma Negri lo definisce solo polemiche sterili e senza fondamento. La questione del degrado resta al centro del dibattito politico locale.

Il sindaco Pierluigi Negri ribatte alle polemiche sollevate dal consigliere Filippo Sambi, che nell’annunciare il suo passaggio alla lista del candidato alle elezioni comunali Samuele Bellotti, ha puntato l’indice sul degrado del Loggiato dei Cappuccini a Comacchio. Il primo cittadino replica alle accuse: "È del tutto evidente che il consigliere Sambi non si sia, prima d’ora, mai occupato di tale questione, al pari di tante altre della Comunità che era chiamato a rappresentare. Se così non fosse, saprebbe che nel progetto Pnrr ’Rigenerazione urbana’ è prevista la sistemazione della copertura del Loggiato dei Cappuccini e l’installazione di una nuova illuminazione che lo renderà ancor più visibile e suggestivo anche per chi percorre Via Spina, posto che la recinzione dello stadio Ider Carli, sempre in virtù del progetto, è stata rimossa e sarà sostituita da una più leggera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Degrado al loggiato dei Cappuccini". Il sindaco: "Solo sterili polemiche"

Approfondimenti su Loggiato Degrado

Il Continental Classic 2025 si distingue per la sua capacità di offrire incontri avvincenti, sviluppi interessanti e sorprese continue.

Confesercenti propone una moratoria e invita a mantenere l’attenzione sull’evento musicale di Kayne West, evitando polemiche sterili.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Degrado a Ponte Molino. Il Bacchiglione 9 aprile 1874. facebook